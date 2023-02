Eνίσχυση στη θέση του σέντερ για τους Σίξερς που απέκτησαν στον Ντιγουέιν Ντέντμον.

Βάθος στον πάγκο πρόσθεσε η Φιλαδέλφεια και συγκεκριμένα στη θέση του σέντερ. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι οι Σίξερς απέκτησαν τον Ντιγουέιν Ντέντμον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Φέτος ο έμπειρος ψηλός μετρά 30 συμμετοχές και 5.7 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 0.5 ασίστ. Oι Σίξερς πλέον στο «5» έχουν φυσικά βασικό τον ηγέτη τους, Τζοέλ Εμπίντ, ενώ από πίσω υπάρχουν οι Μοντρέζλ Χάρελ και Πολ Ριντ. Ο Ντέντμον έρχεται να αυξήσει τον ανταγωνισμό και να δώσει άλλη μια λύση στον Ντοκ Ρίβερς. Την προηγούμενη τριετία φόρεσε τη φανέλα των Μαϊάμι Χίτ του Έρικ Σποέλστρα.

