Ο Πάτρικ Μπέβερλι δεν πρόκειται να φορέσει τη φανέλα των Ορλάντο Μάτζικ, αφού οι δύο πλευρές συζητούν για buyout.

Ο Πάτρικ Μπέβερλι θα γίνει σύντομα free agent! Την τελευταία ημέρα των ανταλλαγών ο Μπέβερλι άφησε τους Λος Άντζελες Λέικερς για να καταλήξει στους Ορλάντο Μάτζικ, με τον Μο Μπάμπα να ακολουθεί την αντίθετη διαδρομή.

Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο από την πρώτη στιγμή, ο Μπέβερλι δεν πρόκειται να μείνει στους Μάτζικ. Οι δύο πλευρές έχουν ξεκινήσει ήδη τις συζητήσεις για το buyout στο συμβόλαιο του Μπέβερλι, προκειμένου ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού να μείνει ελεύθερος και να βρει την επόμενη ομάδα του.

Ήδη οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς θα ήθελαν να τον βάλουν ξανά στο ρόστερ τους.

