Ο Πάτρικ Μπέβερλι παραχωρήθηκε στους Ορλάντο Μάτζικ, με τους Λος Άντζελες Λέικερς να αποκτούν τον Μο Μπάμπα.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να θωρακίσουν την παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς και του Άντονι Ντέιβις. Και αποφάσισαν να το κάνουν με τον Μο Μπάμπα!

Ο σέντερ του Ορλάντο θα αγωνιστεί στους Λέικερς για το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Πάτρικ Μπέβερλι και μία επιλογή στον 2ο γύρο του Draft να καταλήγουν στην ομάδα της Φλόριντα.

Την τρέχουσα σεζόν ο Μπέβερλι μετράει 6.4 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ, ενώ ο Μπάμπα έχει 7.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

Αυτή θα είναι η τέταρτη διαφορετική ομάδα σε τρία χρόνια για τον Μπέβερλι, ο οποίος δύσκολα θα παίξει για τους Μάτζικ, με το buyout να είναι η πιθανότερη λύση.

Sources said the Lakers are sending second-round draft compensation with Patrick Beverley to Orlando for Mo Bamba -- a major get for a reworked frontline around Anthony Davis and LeBron James. https://t.co/ZEqa6M4b4R