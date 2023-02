Χόρνετς και Κλίπερς προχώρησαν σε άλλη μία ανταλλαγή με τους Ρέτζι Τζάκσον και Μέισον Πλάμλι να κάνουν αντίθετο δρομολόγιο.

Σε μία ακόμα κίνηση προχώρησαν οι Λος Άντζελες Κλίπερς μετά την απόκτηση του Έρικ Γκόρντον. Λίγη ώρα πριν τελειώσει η προθεσμία της trade deadline οι Κλίπερς έδωσαν τον Ρέτζι Τζάκσον στους Χόρνετς.

Αυτό που απέκτησαν ήταν έναν ψηλό για να ενισχύσουν τη δική τους front line. Ο Μέισον Πλάμλι θα γίνει κάτοικος Λος Άντζελες στην προσπάθεια των Κλίπερς να φτάσουν φέτος ως το φινάλε της διαδρομής.

Ο Πλάμλι τη φετινή σεζόν έχει μέσους όρους κοντά στο double-double με 12.2 πόντους 9.7 ριμπάουντ και 3.7 ασίστ ανά αγώνα.

