Οι Ρόκετς, οι Κλίπερς και οι Γκρίζλις ενεπλάκησαν σε τριπλή ανταλλαγή που έστειλε τον Έρικ Γκόρντον στο Λος Άντζελες, τους Τζον Γουόλ, Ντάνι Γκριν στο Χιούστον και τον Λουκ Κέναρντ στο Μέμφις.

Η trade deadline πλησιάζει και οι Κλίπερς, οι Ρόκετς και Γκρίζλις ενεπλάκησαν σε τριπλή ανταλλαγή.

Συγκεκριμένα, οι Κλίπερς απέκτησαν τον Έρικ Γκόρντον από τους Ρόκετς μαζί με τρία draft picks β' γύρου και έστειλαν τον Λουκ Κέναρντ στους Γκρίζλις.

Από 'κει και πέρα, ο Τζον Γουόλ επέστρεψε στο Χιούστον (από όπου αναμένεται να αποδεσμευτεί) ενώ οι «Ρουκέτες» πήραν επίσης τον Ντάνι Γκριν.

