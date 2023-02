Το φινάλε των ανταλλαγών βρίσκει τους Μπόστον Σέλτικς να προσθέτουν έναν ψηλό με έφεση στο σουτ στο ρόστερ τους, αποκτώντας τον Μάικ Μουσκάλα από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Ο Μάικ Μουσκάλα αφήνει τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για τους Μπόστον Σέλτικς. Οι δύο ομάδες συμφώνησαν για την ανταλλαγή, η οποία θα φέρει στην Οκλάχόμα τους Τζάστιν Τζάκσον και δύο επιλογές στο 2ο γύρο του Draft.

Τη φετινή σεζόν έχει αγωνιστεί σε 43 ματς μετρώντας 6.2 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ, ενώ σουτάρει από το τρίποντο με 39.4%.

