Ο Κέβιντ Ντουράντ θα επιστρέψει κάποια στιγμή μετά το All Star Game, δίχως να υπάρχει ακριβής ημερομηνία.

Ο Κέβιν Ντουράντ θα χάσει άλλο ένα All Star Game, αφού σύμφωνα με τον προπονητή του, Ζακ Βον αναμένεται να επιστρέψει μετά το ματς των αστέρων στη Γιούτα.

Ενώ παράλληλα δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία επιστροφής. Η νέα επίσκεψη του Ντουράντ στον γιατρό που τον παρακολουθεί δείχνει ότι είναι σε καλό δρόμο για την επιστροφή του, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει το «πράσινο φως» για να κάνει προπονήσεις με επαφή. Κάτι που επιβεβαιώνει ότι ακόμα έχει δρόμο για να μπορέσει να πατήσει ξανά στα παρκέ.

Κάπως έτσι, το NBA θα κληθεί να αποφασίσει για τον αντικαταστάτη του Ντουράντ στο All Star Game, με τον 34χρονο να έχει επιλεγεί στη βασική πεντάδα της Ανατολής.

With eight days until the All-Star break starts for the Nets, Kevin Durant (MCL sprain) isn’t expected to return to team’s lineup until post-break, sources tell ESPN. Jacque Vaughn told reporters that there’s still no timetable for a return. https://t.co/mmkvOGahne