Φίλος των Σέλτικς πέρασε τον Νικολά Μπατούμ για τον Αλ Χόρφορντ, φωτογραφήθηκε μαζί του και τον... μπούσταρε ενόψει της συνέχεια της σεζόν.

Σίγουρα έχουμε ακούσει κατά καιρούς περιστατικά με φιλάθλους να βρίσκονται μπροστά σε παίκτες του ΝΒΑ και να τους μπερδεύουν με κάποιον άλλον, πιθανότατα της αγαπημένης τους ομάδας. Κάτι τέτοιο βίωσε πρόσφατα και ο Νικολά Μπατούμ.

Περπατώντας στους δρόμους της Νέας Υόρκης και απολαμβάνοντας τις ώρες που είχε off από τα παρκέ, ο Μπατούμ βρέθηκε μπροστά σε έναν φίλαθλο που του ζήτησε να φωτογραφηθούν. Παρόλα αυτά, η συζήτηση που ακολούθησε δεν ήταν και η αναμενόμενη για τον Γάλλο βετεράνο των Κλίπερς.

Μετά το "κλικ" ο άνθρωπος που του ζήτησε να φωτογραφηθούν του είπε: «Σε ευχαριστώ Αλ, Πάμε Σέλτικς!» θεωρώνας πως είχε απέναντί του τον Αλ Χόρφορντ. Ο ίδιος μοιράστηκε το συγκεκριμένο σκηνικό στα social media και προκάλεσε το γέλιο.

Πάντως, οι δύο άντρες είναι κοντά τόσο σε ηλικία (στα 34 ο Μπατούμ, 36 ο Χόρφορντ), όσο και σε ύψος (2,03 ο Μπατούμ, 2,06 ο Χόρφορντ).

Just took a picture with someone in the street of New York and the guy told me « Thank you Al, Go Celtics!» 🤣🤦🏽‍♂️