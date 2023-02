Κοντινό πρόσωπο του Τζα Μοράντ δεν θα έχει τη δυνατότητα να μπει στο FedExForum μετά από έρευνα του ΝΒΑ στις καταγγελίες των Πέισερς που περιείχαν και απειλές... όπλου.

Μία καταγγελία που προκάλεσε την περαιτέρω έρευνα από το ΝΒΑ ήταν ικανή για να αφήσει εκτός FedExForum κοντινό πρόσωπο του Τζα Μοράντ.

Μέλη που ακολούθησαν την αποστολή των Ιντιάνα Πέισερς στο Μέμφις για το ματς με τους Γκρίζλις, κατήγγειλαν πως ένιωσαν να απειλούνται μετά τη λήξη του αγώνα. Συγκεκριμένα, στο χώρο του πάρκινγκ, είδαν μία κόκκινη κουκίδα να στρέφεται προς το μέρος τους από διερχόμενο SUV, στο οποίο φέρεται να βρισκόταν και ο Μοράντ. Σύμφωνα με το USA Today και τις μαρτυρίες που κατάφερε να εξασφαλίσει το The Athletic, οι άνθρωποι των Πέισερς φέρεται να δήλωσαν πως το συγκεκριμένο λέιζερ προερχόταν από όπλο.

Μετά από την ανάλογη διευρεύνηση του συμβάντος δεν επιβεβαιώθηκαν τα λεγόμενα περί όπλου, όμως προήλθε η τιμωρία των εμπλεκομένων στη σύγκρουση.

«Οι υπεύθυνοι του ΝΒΑ διεξήγαγαν έρευνα παίρνοντας συνεντεύξεις από πολλούς αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζοντας την παρακολούθηση βίντεο μετά από ισχυρισμούς που έγιναν από τον οργανισμό των Ιντιάνα Πέισερς σχετικά με ένα περιστατικό μετά το παιχνίδι στις 29 Ιανουαρίου. Ενώ τεκμηριώσαμε ότι προέκυψε μια κατάσταση έντασης μετά το παιχνίδι, με βάση συνεντεύξεις και άλλα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, δεν μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε ότι οποιοδήποτε άτομο απείλησε άλλους παρευρισκόμενους με όπλο. Ορισμένα άτομα που εμπλέκονται στην κατάσταση μετά το παιχνίδι δεν θα μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο για τους εντός έδρας αγώνες» ανέφερε το report από τον Μάικ Μπας.

Η αντίδραση του Μοράντ ήταν άμεση μέσω του Twitter του που έγραψε πως τέτοια άρθρα έρχονται στο φως για να στιγματίσουν τον ίδιο, ενώ χαρακτήρισε απίστευτη την απαγόρεση εισόδου στον φίλο του.

Ja Morant and Andrew Nembhard got into it and eventually James Johnson got involved. Looks like Ja Morant’s friend Davonte Pack was escorted off the floor. pic.twitter.com/etvu1yIXHZ