Μόλις μία ημέρα μετά το αίτημά του στους Νετς για ανταλλαγή, ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στους Γουίζαρντς, αφού δηλώθηκε τραυματίας.

Ταραγμένα νερά υπάρχουν πλέον στο στρατόπεδο των Μπρούκλιν Νετς μετά και την είδηση... βόμβα πως ο Καϊρί Ίρβινγκ έχει ζητήσει από την ομάδα να βρεθεί στη λίστα των διαθέσιμων για ανταλλαγή.

'Ηδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους μερικές ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, με τους Μάβερικς και τους Λέικερς να είναι ανάμεσά τους. Άλλωστε, η πιθανότητα να γίνει το reunion ΛεΜπρόν-Ίρβινγκ μόνο δελεαστική μπορεί να είναι.

Μία ημέρα μετά το αίτημα για trade, ανακοινώθηκε από τους Νετς πως ο Uncle Drew δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με αντίπαλο τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς τα ξημερώματα της Κυριακής (05/02, 01:00), αφού αντιμετωπίζει πρόβλημα με ενοχλήσεις στη γάμπα.

Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα, ο ίδιος έχει αναφέρει στην ομάδα πως αδυνατεί να αγωνιστεί λόγω του τραυματισμού του. Απομένει να δούμε την εξέλιξη των πραγμάτων μέχρι και τις 9 Φεβρουαρίου.

Updates to the Status Report for tonight’s game vs. Washington:



DOUBTFUL:



Warren (left shin contusion)



OUT:



Irving (right calf soreness)



Simmons (left knee soreness)