Ο «Μάτζικ» Τζόνσον αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για την 50άρα του στους Πέλικανς, κάνοντας λόγο ότι... βρίσκεται σε αποστολή!

Ο «Μάτζικ» Τζόνσον υποκλίθηκε στον Έλληνα σούπερ σταρ μετά τη νέα εξαιρετική εμφάνιση και τους 50 πόντους που σημείωσε κόντρα στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ με σχετική ανάρτηση στο twitter αποθέωσε τον «Greek Freak» εξηγώντας ότι είναι έτοιμος για ένα ακόμη πρωτάθλημα και για το 3ο βραβείο του MVP!

«Ο Γιάννης σημείωσε 50 πόντους εναντίον των Πέλικανς. Παίζει σαν να βρίσκεται σε αποστολή προκειμένου να φέρει ένα ακόμη πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι και εκείνος να κατακτήσει το 3ο βραβείο του MVP» ανέφερε χαρακτηριστικά ο μεγάλος «Μάτζικ» Τζόνσον.

Giannis Antetokounmpo dropped 50 tonight against the Pelicans! 🔥 He’s playing like he’s on a mission to bring another championship to Milwaukee and win his 3rd League MVP!