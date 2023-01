O Tζέιμς Χάρντεν προέβη σε μια κίνηση που σπάνια συναντάμε στα παρκέ.

Έχουμε δει σε αρκετές περιπτώσεις τον Αλβαράδο των Πέλικανς να παραμονεύει μετά από επαναφορά του αντιπάλου και να κλέβει την μπάλα από τον ανυποψίαστο point guard που πάει να κατεβάσει τη μπάλα. Μάλιστα έρχεται και εκτός τελικής γραμμής. Όμως αυτό που έκανε ο Χάρντεν στην αναμέτρηση με τους Νάγκετς, σπάνια το βλέπουμε.

Ο Μούσιας καθόταν στον πάγκο, ενώ είχε κατοχή ο Χάιλαντ και ξαφνικά μπήκε στο παρκέ για να του κλέψει τη μπάλα, με τη Φιλαδέλφεια να έχει 4 παίκτες στο παρκέ, μέχρι να περάσει μέσα ο Χάρντεν. Έξυπνη κίνηση που όμως μπορεί να σε εκθέσει ανεπανόρθωτα αν δεν προσέξεις.

Harden really ran onto the court from the bench mid-play 😅 pic.twitter.com/d1OrObZ58r