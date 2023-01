Ο Φρεντ ΒανΒλίτ ετοιμάζεται να αλλάξει εκπρόσωπο, να γίνει μέλος της Klutch Sports και οι φήμες που τον θέλουν να πηγαίνει στους Λος Άντζελες Λέικερς, οργιάζουν.

Τα πράγματα είναι απλά. Ο Φρεντ ΒανΒλίτ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τους Τορόντο Ράπτορς. Η πρόταση για την επέκταση της συμφωνίας δεν ήταν αρεστή στον πλέι μέικερ των Καναδών και οι φήμες ότι θα αναζητήσει την τύχη του ως ελεύθερος ολοένα και αυξάνονται.

Η είδηση ωστόσο ότι αλλάζει εκπρόσωπο και πλέον θα συνεργάζεται με την klutch sports προσθέτουν λίγο ακόμη... αλατοπίπερο στην υπόθεση. Βλέπετε, η εν λόγω εταιρία είναι αυτή που κατέχει τα δικαιώματα του ΛεΜπρόν Τζέιμς και τον Άντονι Ντέιβις. Και για ένα μικρό διάστημα είχε περισσότερους από πέντε παίκτες στο ρόστερ των Λέικερς.

Πλέον, η προσθήκη του ΒανΒλίτ στην εταιρία του Ριτς Πολ μεγαλώνει τις φήμες ότι το καλοκαίρι μπορεί να διαλέξει τους Λέικερς ως τον επόμενο προορισμό του.

Τη φετινή σεζόν μετράει 19.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ σε 40 αγώνες.

Fred VanVleet is expected to sign with Klutch Sports, per @TheSteinLine



