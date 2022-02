O Φρεντ ΒανΒλίτ ζει την απόλυτη δικαίωση με τη συμμετοχή του στο All Star Game και το Gazzetta γράφει για τον άνθρωπο που δεν είχε τις πιθανότητες με το μέρος του, όμως δεν τα παράτησε ποτέ.

Οι Ράπτορς θα έχουν εκπρόσωπο στο Αll Star Game, αφού ο ηγέτης τους, Φρεντ ΒανΒλίτ θα βρεθεί στη γιορτή των κορυφαίων. Μια διαδρομή γεμάτη εμπόδια για τον θαυματουργό κοντό, ο οποίος όμως δεν λύγισε, δεν τα παράτησε. Μόχθησε για τη μεγάλη ευκαιρία και από undrafted, έφτασε στο να γίνει πρωταθλητής όντας x-factor στα playoffs του 2019 και πλέον έγινε και All Star.

Το Gazzetta γράφει για τον άνθρωπο που είχε ελάχιστες πιθανότητες να κάνει καριέρα στο ΝΒΑ, αλλά έδειξε σε όλους πως όταν αγαπάς κάτι και δίνεις την ψυχή σε αυτό, τότε μπορείς να πετύχεις σε κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο.

Ο Φρεντ δεν επιλέχθηκε στο draft του 2016, αλλά συμμετείχε στο Summer League του 2016 με τους Ράπτορς. Επιδίωκε να είναι στο training camp των Καναδών. Στις 18 Ιουλίου υπέγραψε το συμβόλαιο του με τους Ράπτορς, αλλά η ομάδα είχε 14 παίκτες με εγγυημένo συμβόλαιο, μπαίνοντας στο training camp μαζί με εκείνα των point gaurds, Λάουρι, Τζόζεφ και Ράιτ. Ο ΒανΦλίτ έπρεπε να αφήσει πίσω του τους Χέσλι, Κρόφορντ, Μορέιρα, Σίνγκλερ και Ούτοφ για την τελευταία θέση στο ρόστερ. Και τα κατάφερε. Τελικά στις 22 Οκτώβρη έμαθε πως θα είναι αυτός που θα βρεθεί στο τελικό ρόστερ.

Το επίσημο ντεμπούτο του έγινε στις 9 Νοέμβρη, τότε που έπαιξε 26 δευτερόλεπτα στο 112-102 κόντρα στην Οκλαχόμα. Τους πρώτους πόντους του τους έβαλε στην 4η εμφάνιση του, κόντρα στους Λέικερς στις 2 Δεκέμβρη.

Την πρώτη του σεζόν έπαιξε σε 37 ματς, αγωνιζόταν 8 λεπτά μέσο όρο και έβαζε 2.9 πόντους. Ο ΒανΦλίτ, δεν πτοήθηκε, μόχθησε, πάλεψε και ο Κέισι του έδωσε περισσότερες ευκαιρίες στον δεύτερο του χρόνο. Η σωματοδομή του δεν τον βοηθούσε, αλλά το τρίποντο του δεν γινόταν να το αγνοήσεις.

Την σεζόν 2017-18 πάτησε καλύτερα στα πόδια του και σταμάτησε στους 7.9 πόντους ανά ματς, ενώ σούταρε με το εντυπωσιακό 41% τρίποντα.

Για να φτάσουμε στα playoffs του 2019, τότε που ήταν ο x-factor στη σειρά των τελικών Ανατολής κόντρα στους Μπακς, βάζοντας το λιθαράκι του στην πρόκριση, σε μια σεζόν που οι Ράπτορς πήραν το πρωτάθλημα, το πρώτο στην ιστορία τους

Για πρώτη σεζόν, ένιωσε δυνατός στη μεγάλη σκηνή των playoffs. Μετά το... μουδιασμένο ξεκίνημα του στις πρώτες σειρές των και στα 3 πρώτα ματς της σειράς με τους Μπακς, εμφανίστηκε μεταμορφωμένος μετά την γέννηση του γιου του και άφησε τον κόσμο με το στόμα ανοιχτό στα 3 επόμενα (Game 4, 5 και 6) κόντρα στο Μιλγουόκι. Έπαιζε με απίστευτη ψυχολογία από τότε που έγινε μπαμπάς και έβλεπε το καλάθι σαν βαρέλι.

Ο σουτέρ των Καναδών είχε καταφέρει να... σκοτώσει τους Μπακς στο Game 5 με 7/9 τρίποντα και έτσι έγραψε ιστορία. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Τορόντο με 7+ τρίποντα, ερχόμενος από τον πάγκο στα playoffs. O τελευταίος παίκτης που κατάφερε κάτι τέτοιο ήταν ο Τσάνινγκ Φράι (7 τρίποντα) για τους Καβς το 2016, τη χρονιά που πήραν το πρωτάθλημα.

Είχε το εξωπραγματικό 14/17 τρίποντα και 16 πόντους μέσο όρο στα τελευταία 3 ματς με τους Μπακς, ενώ πριν έρθει στον κόσμο ο γιος του είχε 8/41 τρίποντα και 4 πόντους μέσο όρο!

Ήταν ο x-factοr της σειράς των τελικών Ανατολής και ο Στιβ Κερ που πάντα ξεστομίζει φοβερές ατάκες, έδειξε πως τον φοβάται για τους τελικούς

«Ο ΒανΦλίτ... μεταμορφώθηκε από τότε που γεννήθηκε το παιδί του. Ελπίζω να μην γίνει πάλι μπαμπάς κατά τη διάρκεια των τελικών», ήταν τα λόγια του τρομαγμένου Κερ.

Making his 1st #NBAAllStar appearance... Fred VanVleet of the @Raptors.



Undrafted out of Wichita State in 2016, @FredVanVleet is averaging 21.5 PPG, 4.7 RPG and 7.0 APG for the Raptors this season. pic.twitter.com/A4Of1MVUS7