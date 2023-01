Μεγάλη απώλεια για τους Μπακς, οι οποίοι θα χάσουν για αρκετά ματς τον πολύτιμο Μπόμπι Πόρτις.

Δεν σταματάνε τα προβλήματα τραυματισμών για τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Μπόμπι Πόρτις έχει πρόβλημα στο δεξί του γονατο και θα αναγκαστεί να μείνει στα... πιτς για αρκετό καιρό, κάτι που... πονοκεφαλιάζει τον Μάικ Μπουντενχόλζερ για τη συνέχεια της σεζόν.

Όλα αυτά ενώ φέτος τα... ελάφια έχουν παίξει πολλά ματς δίχως το Ν0.2 πίσω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Κρις Μίντλετον. Ο Πόρτις είναι ένας από τους σημαντικότερους... πυλώνες στο οικοδόμημα των Μπακς και μετρά φέτος μέσους όρους double double, δίνοντας σημαντικές λύσεις. Έχει 14.4 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ, ενώ σουτάρει με 34.1% τρίποντα και 49.9 εντός παιδιάς. O Μπόμπι έχει παίξει σε 47 ματς φέτος στο Μιλγουόκι, όμως μόλις στα 14 εξ αυτών ξεκίνησε βασικός. Από τους κορυφαίους έκτους παίκτες στη λίγκα φέτος.

