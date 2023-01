Ο μεγαλύτερος γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπρόνι, αναμένεται να αποφασίσει το ποιο θα είναι το κολέγιο για τη συνέχεια της μπασκετικής του πορείας με τους πρώτους «μνηστήρες» να γίνονται γνωστοί.

Ο Μπρόνι Τζέιμς... ωριμάζει το παιχνίδι του στα παρκέ με τη φανέλα του Sierra Canyon και το τέλος της σεζόν θα τον βρει να διαδιακασία επιλογής για το επόμενο βήμα και συγκεκριμένα το κολέγιο στο οποίο θα φοιτήσει.

Ο πρωτότοκος γιος του ΛεΜπρόν, τον οποίο ο «Βασιλιάς» έχει δηλώσει πολλάκις ότι τον περιμένει στο ΝΒΑ προκειμένου να αγωνιστούν μαζί, πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στην ομάδα του και τραβάει τα "βλέμματα" με τις εντυπωσιακές του προσπάθειες. Οι πρώτες επιλογές που έχει στα χέρια του είναι το Ohio State, το University of Southern California και το Oregon.

O ΛεΜπρόν φρόντισε πρόσφατα να κάνει ανάρτηση λέγοντας πως αποτελεί έναν τρομερό all around παίκτη!

He's SIMPLY a GREAT ALL-AROUND PLAYER but most importantly The GREATEST KID EVER!!! Oh and he's a PRO too! 😁 https://t.co/FlmNoUI1O7