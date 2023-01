Είτε στο Σικάγο, είτε στο Παρίσι η τέχνη του σκοραρίσματος για τον Ζακ Λαβίν δεν ξεχνιέται σε καμία περίπτωση.

Οι Σικάγο Μπουλς βρίσκονται στο Παρίσι ενόψει της αναμέτρησης με τους Ντιτρόιτ Πίστονς (Παρασκευή 20/1 - 22:00) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τουρ που πραγματοποιεί το ΝΒΑ, με τον Ζακ Λαβίν να δείχνει ότι έχει αρκετή όρεξη.

Ο σταρ των Μπουλς εκτόξευσε ένα τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου κατά τη διάρκεια της media day, ευστοχώντας με χαρακτηριστική άνεση.

Δείτε το τρίποντο του ΛαΒίν

FIRST TRY FROM HALF COURT 🔥



Zach LaVine showing off the range at @chicagobulls practice for the #NBAParis Game 🇫🇷 pic.twitter.com/TvuiiIMy8w