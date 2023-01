Η δεύτερη καταμέτρηση των ψήφων για το All Star Game βρίσκει τους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Γιάννη Αντετοκούνμπο στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συγκεντρώσει 4.467.306 ψήφους για να συμμετάσχει στο All Star Game του Σολτ Λέικ Σίτι. Αυτός ο αριθμός, όπως και στην πρώτη καταμέτρηση των ψήφων, είναι ικανός να τον τοποθετήσει στην 3η θέση των προτιμήσεων.

Μπροστά του βρίσκονται οι δύο υποψήφιοι αρχηγοί των δύο ομάδων: ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 4.825.229 ψήφους και ο Κέβιν Ντουράντ με 4.509.238 ψήφους. Ο δεύτερος πάντως είναι τραυματίας και θα απουσιάσει τουλάχιστον για ένα μήνα, κάτι που σημαίνει ότι η συμμετοχή του στο All Star Game είναι δύσκολη.

Στη λίστα των γκαρντ, ο Στεφ Κάρι οδηγεί την κούρσα στη Δύση με 3.901.808 ψήφους, με τον Λούκα Ντόντσιτς να ακολουθεί με 3.649.647 ψήφους. Στην Ανατολή ο Καϊρί Ίρβινγκ εξακολουθεί να είναι στην 1η θέση με 3.024.833 ψήφους, ενώ πίσω του βρίσκεται ο Ντόνοβαν Μίτσελ με 2.725.558 ψήφους.

LeBron James and Kevin Durant lead their respective conferences in the second fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



The next fan update is Jan. 19. pic.twitter.com/SEwhsuNWcE