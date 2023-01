Ο Τζέιμς Χάρντεν βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ώριμη φάση της καριέρας του, οδηγώντας τους Σίξερς με τη συνεισφορά του σε πολλούς τομείς.

Οι Σίξερς διέλυσαν τους Πίστονς σε ένα ματς που ο Εμπίντ σταμάτησε στους 36 πόντους, ενώ ρεσιτάλ έδωσε ο Τζέιμς Χάρντεν σε ένα από τα πιο ώριμα ματς που έχει κάνει ποτέ στην καριέρα του. Ο Μούσιας είχε 16 πόντους, 15 ασίστ και 12 ριμπάουντ με εξαιρετικά ποσοστά πάνω στο παρκέ, κάτι που έδειξε πως δεν τράβηξε προσπάθειες από τα... μαλλιά.

Ο γκαρντ της Φιλαδέλφεια είχε 6/7 σουτ, 2/3 τρίποντα και 2/3 βολές, σε ένα σχεδόν αψεγάδιαστο ματς. Πέτυχε triple double σε 26:02 που έμεινε στο παρκέ, στα λιγότερα λεπτά που έχει χρειαστεί για να κάνει triple double στην καριέρα του.

Ο Μούσιας έκανε triple double σε δεύτερο σερί ματς και πλέον έχει 72 αναμετρήσεις που ήταν τριπλός στην καριέρα του. Είχε 15 ασίστ στα πρώτα τρία δωδεκάλεπτα, το πέμπτο του ματς φέτος με 15+ ασίστ. Ο Χάρντεν ωρίμασε, τρέχει εξαιρετικά τις επιθέσεις των Σίξερς, διαβάζει πολύ καλύτερη την κάθε φάση σε σχέση με το παρελθόν και χρησιμοποιεί το μυαλό του χωρίς να εκβιάζει καταστάσεις.

Οι Σίξερς για άλλη μια φορά έχουν υψηλές βλέψεις και τα πάντα θα εξαρτηθούν από την κατάσταση του Εμπίντ και του Χάρντεν στα playoffs. Η Φιλαδέλφεια ψάχνει μια σπουδαία πορεία στην postseason και το συγκεκριμένο δίδυμο μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα πάνω στο παρκέ.

