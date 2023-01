Ο Κέβιν Ντουράντ τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο στον αγώνα των Νετς με τους Χιτ και θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δυο εβδομάδες μέχρι να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Ο Κέβιν Ντουράντ τραυματίστηκε στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου στον αγώνα με τους Χιτ, βάζοντας σε «συναγερμό» τον οργανισμό του Μπρούκλιν.

Συγκεκριμένα, στο 1:09 πριν από το τέλος του 3ου δωδεκάλεπτου, ο Τζίμι Μπάτλερ «προσγειώθηκε» πάνω στο πόδι του Ντουράντ, ο οποίος και αποχώρησε από το παιχνίδι. Αν και στην αρχή φάνηκε να μην είναι κάτι το σοβαρό, τελικά ο «KD» πήγε στα αποδυτήρια και έκτοτε δεν επέστρεψε ξανά στο ματς.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Shams Charania, ο Ντουράντ θα μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον δυο εβδομάδες, όταν δηλαδή επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Φέτος ο KD μετράει 29.7 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ μ.ό. σε 39 συμμετοχές με τους Νετς που βρίσκονται στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 27-13.



Brooklyn Nets star Kevin Durant has been diagnosed with an MCL sprain in right knee and will be re-evaluated in two weeks.