Ίρβινγκ για Μίτσελ: «Παίξαμε Call of Duty πριν το ματς και ήξερα ότι είχε... κλειδώσει στο στόχο»

Ο Καϊρί Ιρβινγκ δεν έδειξε να εκπλήσσεται από την 70άρα του Ντόνοβαν Μίτσελ, αφού ο σταρ των Νετς είχε καταλάβει το «beast mode» που είχε μπει ο άσσος των Καβς από ένα... βιντεοπαιχνίδι.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ έγραψε ιστορία πετυχαίνοντας 71 (!) πόντους στην επικράτηση των Κλίβελαντ Καβαλίερς (24-14) απέναντι στους Σικάγο Μπουλς (16-21) στην παράταση με 145-134. Μπορεί πολλοί να εξεπλάγησαν από την εμφάνιση του «Spida». Ο Καϊρί Ίρβινγκ, όμως, όχι! Και είχε τους λόγους του.

«Δέκα λιγότερους από τους 81» αστειεύτηκε αρχικά ο Uncle Drew αναφερόμενος στην απόδοση του 2006 από τον Κόμπι, ενώ στη συνέχεια σχολίασε πως είναι χαρούμενος με το γεγονός πως έσπασε το δικό του ρεκόρ στους Καβαλίερς, αφού αυτοί οι αριθμοί είναι για να... σπάνε!

Ο Καϊρί αγωνίστηκε έξι χρόνια με τη φανέλα του Κλίβελαντ ως το Νο1 draft pick του 2011 και είχε μερικές από τις πιο «γεμάτες» εμφανίσεις του, που εκτοξεύτηκαν με τους 57 πόντους το 2015, ως η καλύτερη επίδοση παίκτη των «Καβς», την οποία ισοφάρισε ο ΛεΜπρόν δύο χρόνια αργότερα.

Για να έρθει να καταρρίψει κάθε... φράγμα ο Μίτσελ τις πρώτες ημέρες του 2023.

«Βασικά είναι λίγο αστείο, αλλά είχαμε ένα παιχνίδι Call of Duty πριν το ματς και ήξερα ότι είχε "κλειδώσει". Είμασταν συγκεντρωμένοι για το παιχνίδι εκείνη τη στιγμή αλλά ήξερα ότι είχε αφοσιωθεί στο στόχο του. Έπρεπε να το αφήσουμε νωρίς για να κοιμηθούμε λίγο, αλλά είχαμε και μία συζήτηση. Μικροπράγματα σαν και αυτά...!» είπε χαρακτηριστικά ο Ίρβινγκ.

Bruh told me and @BucketsONeale00 to take that nap😂😂😂 @KyrieIrving https://t.co/n2St2uA5st