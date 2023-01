Μια 12χρονη έμελλε να κλέψει την παράσταση στην αναμέτρηση των Μπρούκλιν Νετς με τους Σάρλοτ Χόρνετς.

Μπορεί οι Νετς να έπαιζαν στο «Spectrum Center» της Σάρλοτ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι της Βόρειας Καρολίνας δεν θαυμάζουν παίκτες του Μπρούκλιν.

Ειδικά τον Κέβιν Ντουράντ! Μάλιστα μια 12χρονη είχε αναρτήσει πλακάτ για τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ στο οποίο... ζητούσε συγγνώμη από τον Μάικλ Τζόρνταν!

Το γιατί; «Ο KD είναι η επιλογή μου για τον καλύτερο όλων των εποχών. Συγνώμη MJ (σ.σ. Μάικλ Τζόρνταν) αλλά είμαι 12 ετών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα έπεσε στην αντίληψη του Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος και χαμογέλασε στην μικρή του θαυμάστρια.

Δείτε το σχετικό βίντεο

This interaction between KD and this young fan 😂❤️ pic.twitter.com/do7s2wuOvr