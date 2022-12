Ο Κάιλ Κούζμα με... φανέλα του ΟΦΗ!

Ο σταρ των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς πόζαρε με φανέλα του ποδοσφαιρικού ΟΦΗ και η κρητική ΠΑΕ έκανε τη... σχετική ανάρτηση!

Μπορεί στο άκουσμα της είδησης κάποιοι να απόρησαν ωστόσο είναι πέρα για πέρα αληθινή. Ο Κάιλ Κούζμα που διανύει εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα των Γουάσινγκτον Γουίζαρντς στο ΝΒΑ εθεάθη να ποζάρει με φανέλα του ποδοσφαιρικού ΟΦΗ που είχε τ' όνομά του!

Δεν ξέρουμε αν έχει κάποια αδυναμία στην Κρήτη, αλλά σίγουρα προκάλεσε έκπληξη η εν λόγω φωτογραφία του Κούζμα, ο οποίος σε 36 ματς της φετινής σεζόν έχει κατά μέσο όρο 21.7 πόντους. 7.5 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ!

«Υπάρχει πάντα χώρος για έναν καινούργιο φίλαθλο του ΟΦΗ! Ο χαρισματικός σκόρερ των Γουίζαρντς, Κάιλ Κούζμα, λάτρεψε την κλασική ριγέ φανέλα της ομάδας μας!» ανέφερε σε σχετικό της ποστάρισμα η κρητική ΠΑΕ.

Υπάρχει πάντα χώρος για έναν καινούργιο φίλαθλο του ΟΦΗ! Ο χαρισματικός σκόρερ των @WashWizards, @kylekuzma λάτρεψε την κλασική ριγέ @PUMA φανέλα της ομάδας μας! 🫡🏁

There is always room for a new OFI Crete FC fan! Kyle Kuzma, loved our Puma striped jersey! @CosmosSportGR pic.twitter.com/p5DhA9Pjzu