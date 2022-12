Μετά τη ραψωδια των 43 πόντων έμεινε στο παρκέ για να εκτελέσει βολές. Έχοντας την καλύτερη παρέα, τον γιο του Λίαμ.

Η προσήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εργασιακή ηθική του μοιάζει να μην έχει φραγμούς. Ακόμη και μετά από την απίθανη εμφάνιση των 43 πόντων και των 22 ριμπάουντ (μαζί με πέντε ασιστ) απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ο Greek Freak έμεινε στο παρκέ για να ακολουθήσει τη ρουτίνα του, την εκτέλεση βολών.

Μόνο που αυτή τη φορά είχε εκλεκτή παρέα. Ο γιος του Λίαμ περπατούσε από τη γραμμή των βολών μέχρι την μπασκέτα, κυνηγώντας την μπάλα που εκτελούσε ο μπαμπάς του.

Δείτε το βίντεο:

Giannis Antetokounmpo shooting free throws after the game and his son chasing the basketball. Too funny. 🤣 #Bucks pic.twitter.com/pQNdhcEkKH