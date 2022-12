Μπουλς: Πέρυσι έχαναν από όλες τις καλές ομάδες της Ανατολής, φέτος τις... σαρώνουν (vid)

Οι Μπουλς έχουν... αλλάξει πολλά στην ψυχολογία τους φέτος, κάτι που φαίνεται και από τα αποτελέσματα τους κόντρα στις καλές ομάδες της Ανατολής.

Το Σικάγο πέρυσι μπήκε στα playoffs, όμως αυτό έγινε χάρη στις νίκες του κόντρα στις αδύναμες ομάδες. Ειδικά απέναντι στις καλές ομάδες της Ανατολής, δηλαδή κόντρα αυτές πόυ είχαν βλέψεις για κάτι μεγάλο (Μπακς, Σέλτικς, Νετς και Χιτ), τα αποτελέσματα των Μπουλς ήταν απογοητευτικά. Δεν μπορούσαν να πάρουν με τίποτα αυτά τα ματς. Κάτι που φάνηκε και από τη... σκούπα που δέχθηκαν από τους Μπακς στα playoffs.

Φέτος το πράγμα αλλάζει, καθώς έχουν... καθαρίσει σχεδόν όλα τα ματς κόντρα σε Μπακς, Σέλτικς, Νετς και Χιτ. Οι ταύροι βρίσκονται στο 7-1 κόντρα σε αυτές τις τέσσερις ομάδες, έχοντας χάσει μόνο ματς από τη Βοστώνη (τελευταία η νίκη επί των Μπακς με ανατροπή στην παράταση). Ένα στατιστικό που δείχνει αλλαγή νοοτροπίας και καλύτερη δουλειά μέσα στα ματς. Οι Μπουλς έχουν σοβαρευτεί φέτος.

