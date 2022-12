Aπολαύστε το σουτ του απίθανου Ντόντσιτς που έστειλε το Μάβερικς-Νικς στην παράταση

Πράματα και θάματα έκανε ο Λούκα Ντόντσιτς που σταμάτησε στους 60 πόντους, τα 21 ριμπάουντ και τις 10 ασίστ και οι Μάβερικς επικράτησαν στην παράταση με 126-121 των Νικς.

Για να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα, χρειάστηκε και ένα τρελό καλάθι του Σλοβένου στην κανονική διάρκεια, μετά από βολή που έχασε επίτηδες. Ο Λούκα ισοφάρισε σε 115-115 και το χάρησε με την ψυχή του. Όλα τα λεφτά η αντίδραση του... εξωγήινου Ντόντσιτς σε ένα ματς που έσπασε πολλά ρεκόρ και θα μνημονεύεται για χρόνια. One of a kind ο Σλοβένος παιχταράς.

Δείτε το σουτ που έστειλε το ματς στην παράταση και την τρομερή αντίδραση του σταρ του Ντάλας.

Luka's reaction after sending it to OT 💀 pic.twitter.com/2MmhqTXju1