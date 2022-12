O Tζέισον Τέιτουμ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν και αποτελεί ένα από τα μεγάλα φαβορί για MVP.

Σε... άλλο επίπεδο βρίσκεται φέτος ο Τζέισον Τέιτουμ και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε πως ανήκει στους πέντε κορυφαίους παίκτες αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ. Ο ηγέτης των Σέλτικς εντυπωσιάζει σε κάθε ματς, ενώ οι Κέλτες φιγουράρουν στην κορυφή ολόκληρου του ΝΒΑ, μετά την επικράτηση επί των Μπακς.

Υπάρχουν μερικά στοιχεία που ισχυροποιούν τη θέση του Τείτουμ για MVP, έναν τίτλο που διεκδικεί με Αντετοκούνμπο, Ντόντσιτς και Γιόκιτς. Ο Τέιτουμ έχει εξαιρετικούς μέσους όρους με 30.9 πόντους, 8.1 ριμπάουντ και 4.1 ασίστ. Επίσης παίζει στην ομάδα με το κορυφαίο ρεκόρ στη λίγκα. Είναι πρώτος στο δείκτη plus/minus (+/-) σε όλο το ΝΒΑ και βρίσκεται στο TOP 5 στον πίνακα των σκόρερ.

Επίσης βρίσκεται στην κορυφαία δεκάδα του ΝΒΑ σε εύστοχα τρίποντα, ενώ τέλος έχει τον κορυφαίο μέσο όρο πόντων φέτος στην ιστορία των Σέλτικς. Φυσικά μια φάση που ακόμα συζητιέται στο ΝΒΑ είναι η καρφωματάρα που έκανε κόντρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Και όλοι ξέρουν πως δεν είναι εύκολο να κάνεις... πόστερ τον Greek Freak γιατί πολύ πιθανό να δεχθείς τάπα.

Jayson Tatum MVP case:



— 31/8/4

— Best player on the best team

— 1st in +/-

— Top 5 in PPG

— Top 10 in threes

— Most PPG ever by a Celtic



Would be the first 19 year old to win MVP. pic.twitter.com/fRYEYo6WyF