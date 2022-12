Oι Κλίπερς κόντρα στους Πίστονς πέτυχαν κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί και ακατόρθωτο.

Μια τρελή ανατροπάρα έκαναν οι Κλίπερς κόντρα στους Πίστονς και γύρισαν από την... κόλαση. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέμε. Πριν το ματς της ομάδας του Λος Άντζελες με την αντιστοιχη του Ντιτρόιτ 12.875 φορές μια ομάδα βρέθηκε να χάνει με 14+ πόντους με τρία λεπτά να παραμένουν από τη σεζόν 1996-97 μέχρι σήμερα.

Μόλις οι δύο εξ αυτών των ομάδων πέτυχαν τη σπουδαία ανατροπή, μέχρι να έρθουν οι Κλίπερς και να γίνουν η τρίτη ομάδα στην ιστορία που επιστρέφει από μια τέτοια εξαιρετική δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα πριν το ματς με τους Πίστονς οι Κλίπερς είχαν ρεκόρ 0-417, όταν βρέθηκαν σε αντίστοιχη κατάσταση.

Ο Μαν έστειλε το ματς στην παράταση με καλάθι στα πέντε δευτερόλεπτα, ενώ εκεί οι Κλιπερς επικράτησαν με 142-31.

Δείτε πως έκαναν την ανατροπή

