Ο Τζέισον Τέιτουμσυνέχισε να γράφει ρεκόρ κόντρα στους Μπακς και έκανε ισχυρή δήλωση για το βραβείο του MVP.

Οι Σέλτικς... καθάρισαν τους Μπακς, με τον Τζέισον Τέιτουμ να δίνει άλλη μια παράσταση για φέτος και να τελειώνει το ματς με 41 πόντους. Ο ηγέτης των Κελτών φώναξε σε όλο τον κόσμο με την εμφάνιση του πως θα παλέψει μέχρι τέλους για το πρώτο βραβείο MVP της καριέρας του και κόντρα στην παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ηταν απολαυστικός.

Αρχικά ο Τέιτουμ έφτασε τα έξι ματς με 40+ πόντους τη σεζόν που διανύουμε, ένα νούμερο που δεν έχει ξαναφτάσει μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο. Και είναι ακόμα Δεκέμβρης. Επίσης ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση για φέτος για οποιονδήποτε παίκτη με 40άρες. Τέλος έγινε ο νεότερος με 40+ πόντους τα Χριστούγεννα μετά τον Κέβιν Ντουράντ το 2010.

Kαι μην ξεχνάμε πως μας πρόσφερε στον κόσμο μια από τις κορυφαίες φάσεις της σεζόν, αφού δεν φοβήθηκε να πάει κατά μέτωπο πάνω στον Γιάννη και να τον κάνει... πόστερ.

Jayson Tatum has 6 40-point games this season, his most in a season in his career and tied for the most by any player this season.



Tatum is the youngest player with a 40-point game on Christmas Day since Kevin Durant in 2010. pic.twitter.com/xNIfS6yMe1