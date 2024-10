Η πρώτη εβδομάδα του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε, με τους Τζέισον Τέιτουμ και Άντονι Ντέιβις να αναδεικνύονται οι καλύτεροι παίκτες της εβδομάδας αυτής.

Οι «αιώνιοι» του ΝΒΑ, Μπόστον Σέλτικς και Λος Άντζελες Λέικερς, ολοκλήρωσαν την πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν μόνο με νίκες ύστερα από τρεις αγώνες, με τους παίκτες τους, Τζέισον Τέιτουμ και Άντονι Ντέιβις να αναδεικνύονται ως οι καλύτεροι παίκτες της λίγκας για το συγκεκριμένο διάστημα.

Ο φόργουορντ των Σέλτικς στους πρώτους τρεις αγώνες της χρονιάς είχε κατά μέσο όρο 33 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και έξι ασίστ.

Από την πλευρά του, ο Άντονι Ντέιβις στα πρώτα τρία παιχνίδια της σεζόν είχε κατά μέσο όρο 34 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2,3 τάπες ανά παιχνίδι.

NBA Players of the Week for Week 1.



West: Anthony Davis (@Lakers)

East: Jayson Tatum (@celtics) pic.twitter.com/aFiQl9jB4b