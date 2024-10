O ΛεΜπρόν Τζέιμς έζησε μια από τις χειρότερες βραδιές της καριέρας του από πλευράς αστοχίας.

Δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο κακό ποσοστό εντός παιδιάς ο King James. Ο ΛεΜπρόν Τζείμς δυσκολεύτηκε αρκετά στην ήττα των Λέικερς από τους Σανς και είχε 3/14 σουτ. Κάτι που μεταφράζεται σε ποσοστό 21.4%.

Αυτή η επίδοση είναι και η χειρότερη για τον Βασιλιά σε ματς της regular season μετά το 2007. Για να βρούμε αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να πάμε 1.179 ματς πίσω. Ο ΛεΜπρόν είχε 11 πόντους κόντρα στο Φοίνιξ και 8 ασίστ, αλλά δεν βρήκε το... χέρι του και μέτρησε 3/14.

Οι λιμνάμνθρωποι για πρώτη φορά φέτος γνώρισαν την ήττα, αφού είχαν ξεκινήσει εντυπωσιακά με 3 νίκες σε 3 ματς. Φέτος ο ΛεΜπρόν μετρά 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

