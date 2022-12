Ίρβινγκ: «Δεν θέλουμε να βγάλουμε το πόδι... από το γκάζι» (vid)

Την ξέφρενη πορεία τους στο ΝΒΑ θέλουν να συνεχίσουν οι Νετς που σύμφωνα με τα λεγόμενα του Καϊρί Ίρβινγκ δεν θέλουν να αφήσουν το πόδι τους... από το γκάζι!

Η συζήτηση για τις πιο "καυτές" ομάδες του ΝΒΑ την τελευταία περίοδο, δεν μπορεί παρά να καταλήξει και στην πλευρά των Μπρούκλιν Νετς, μετά και τη νίκη επί των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο που οδήγησε στο σερί 8-0. Κάτι που φαίνεται να αφήνει ικανοποιημένο τον Καϊρί Ίρβινγκ και τους λοιπούς Νεοϋορκέζους, τουλάχιστον προς στιγμήν, με τον Uncle Drew να δηλώνει πως δεν κανείς δεν επιθυμεί να σταματήσει αυτή σειρά από θετικές εμφανίσεις.

Ο Ίρβινγκ απέναντι στους Μπακς ξεκίνησε με 1/9 σουτ, ως αποτέλεσμα της αντιμετώπισής του από την αμυντική "γραμμή" του Μιλγουόκι. Παρόλα αυτά, ως δίδυμο με τον Κέβιν Ντουράντ, οι δυο τους αποτέλεσαν από τους παράγοντες του αγώνα και έδωσαν στο Μπρούκλιν μία συνέχεια στην... συνέπειά τους. Σταμάτησε στους 18 πόντους με 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ και δήλωσε πως «νομίζω ότι απλά έχουμε οργανωθεί με ένα συνεπές πλάνο αυτή τη στιγμή...».

Και προσέθεσε: «Τα παιδιά κάνουν ό,τι "ζητάει" ο ρόλος τους σε υψηλό είπεδο. Δεν έχει σημασία ποιος είναι στο παρκέ, αυτή είναι η ομάδα μας! Το διασκεδάζουμε και παίζουμε καλό μπάσκετ, κάνοντας μικρά πράγματα και έρχονται οι νίκες. Δεν θέλουμε να βγάλουμε το πόδι μας... από το γκάζι».

Kyrie Irving: "We don't want to take our foot off the gas pedal." pic.twitter.com/cK8jec75N7