Ο τραυματισμός του Άντονι Ντέιβις μπορεί να αποδειχτεί πιο σοβαρός και να απουσιάσει για 2-3 μήνες!

Ο Άντονι Ντέιβις τραυματίστηκε και μαζί του... πονάει όλος ο οργανισμός των Λος Άντζελες Λέικερς. Η πρώτη εκτίμηση αναφέρει ότι ο σέντερ των Λέικερς θα απουσιάσει τουλάχιστον για ένα μήνα.

Μόνο που από το πρωί της Τρίτης (20/12) έχει αναπτυχθεί μία φημολογία που θέλει τον Ντέιβις να απουσιάζει για 2-3 μήνες. Το ESPN ανάφερε πως ο τραυματισμός του δεν είναι ένα διάστρεμμα στον αστράγαλο ή ένα διάστρεμμα στο πόδι, αλλά κάτι πιο ανησυχητικό.

“It’s not good. It’s not a sprained ankle. It’s not a sprained foot from what I understand. It’s something a little more concerning than that.”



- ESPN’s Brian Windhorst on Anthony Davis’ injury 😞 pic.twitter.com/jq2cVTCG22