Οι Νίκολα Γιόκιτς και Ντόνοβαν Μίτσελ αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας στο ΝΒΑ σε δυτική και ανατολική περιφέρεια αντίστοιχα.

Πράγματα και... ατομικά θαύματα στο φινάλε ακόμη μίας εβδομάδας δράσης στο ΝΒΑ που ανέδειξε τους κορυφαίους! Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν μοναδικός, ο Ντόνοβαν Μίτσελ καθοριστικός και οι δύο τους κατέκτησαν τον τίτλο του MVP εκπροσωπώντας τους Νάγκετς και τους Κάβαλιερς σε Δύση και Ανατολή.

Ο κάτοχος του βραβείου του κορυφαίου για την κανονική περίοδο της περασμένης σεζόν διαλύει τα κοντέρ και οδηγεί το Ντένβερ στο 2-1 για τα πιο πρόσφατα ματς. Ο Γιόκιτς σημείωσε 36 πόντους με 17.3 ριμπάουντ και 8.7 ασίστ μέσο όρο.

Από την άλλη, ο Μίτσελ του Κλίβελαντ ηγείται και το ρεκόρ σε 4 αγώνες είναι 3-1. Ο Spida μέτρησε 32 πόντους ανά παιχνίδι, είχε 3.3 ριμπάουντ και 17(!) εύστοχα τρίποντα!

Other nominees...



West: Anthony Edwards (MIN), LeBron James (LAL) and Damian Lillard (POR)



East: Paolo Banchero (ORL), Jalen Brunson and Julius Randle (NYK), Kevin Durant and Kyrie Irving (BKN) and Tyler Herro (MIA) https://t.co/XB2QIOadMu