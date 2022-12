Ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε μυθικά πράγματα κόντρα στους Χόρνετς, μπαίνοντας σε μια λίστα που υπάρχουν μόνο οι Τσάμπερλεϊν και Μπέιλορ.

Οι Νάγκετς νίκησαν με 119-115 τους Χόρνετς, αφού ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε ένα από τα σπουδαιότερα ματς της καριέρας του. Ο Joker τελείωσε την αναμέτρηση με 40 πόντους, 27 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε ένα τρομερό ρεσιτάλ, ενώ κατέβασε 20 ριμπάουντ στο ημίχρονο.

Ο Σέρβος σταρ και δύο φορές MVP του ΝΒΑ με αυτόν τον τρόπο έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία με 40 πόντους, 25 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε ένα ματς. Ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν το έχει κάνει 4 φορές και ο Μπέιλορ μία. Επίσης έγινε ο τρίτος παίκτης με 15 πόντους και 20 ριμπάουντ στο ημίχρονο τις τελευταίες 25 σεζόν. Οι άλλοι δύο είναι ο Ντουάιτ Χάουαρντ το 2018 και ο Κέβιν Λοβ το 2010. Τέλος είναι ο πρώτος που το κάνει αυτό στο πρώτο ημίχρονο την τελευταία 25ετία.

Ο Γιόκιτς δείχνει σεληνιασμένος και φέτος και έχει βάλει στο... μάτι το τρόπαιο του MVP. Για την ακρίβεια θέλει να πάρει το συγκεκριμένο βραβείο για τρίτη σερί φορά στην καριέρα του.

