Το NBA ανακοίνωσε την έναρξη της ψηφοφορίας για το φετινό All Star Game, η οποία θα ξεκινήσει στις 20 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιανουαρίου.

Οι φίλαθλοι του NBA θα έχουν την ευκαιρία για παραπάνω από ένα μήνα να ψηφίσουν τις αρχικές πεντάδες του φετινού All Star Game. Η διοργάνωση του 2023 θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Η ψηφοφορία για το 72ο All Star Game θα ξεκινήσει στις 20 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 21 Ιανουαρίου. Ανάμεσα σε αυτές τις ημερομηνίες θα υπάρχουν έξι (25/12, 1/1, 6/1, 13/1, 16/1, 20/1) οι ψήφοι θα είναι τριπλοί.

Η ψηφοφορία του κοινού θα μετρήσει κατά 50% στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ το υπόλοιπο, κατά 25% θα προέλθει από τους παίκτες που παίζουν στο πρωτάθλημα και από τους εκπροσώπους του Τύπου.

Τέλος, η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει τρεις φορές: Στις 5, 12 και 19 Ιανουαρίου, πριν τα τελικά αποτελέσματα, με την ανάδειξη των δύο αρχηγών, στις 26 Ιανουαρίου.

