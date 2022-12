Το νέο βραβείο του MVP είναι αφιερωμένο στον Μάικλ Τζόρνταν. Μόνο που το αγαλματάκι δεν έχει καμία σχέση με τη μορφή του Air. Για όλα φταίει ο ίδιος ο Τζόρνταν.

Το όνομα του Μάικλ Τζόρνταν θα συνοδεύει από εδώ και μπρος το νέο βραβείο του MVP. Ήδη ο Νίκολα Γιόκιτς έγινε ο πρώτος παίκτης του NBA που το πήρε στα χέρια του, μετά από μία εμφάνιση αντάξια ενός MVP, με 43 πόντους, 14 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ενώ το βραβείο του Καλύτερου Αμυντικού, το οποίο φέρει το όνομα του Χακίμ Ολάζουον, απεικονίζει τον θρυλικό σέντερ των Χιούστον Ρόκετς σε θέση άμυνας, αυτό του MVP δεν θυμίζει σε τίποτα τον Τζόρνταν.

Here is Nikola Jokic’s Michael Jordan MVP award, which he received now that the NBA revamped and renamed the trophy. #Nuggets pic.twitter.com/5ViRwYHvCM