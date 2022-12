Τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/12) σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ για τις... σελίδες του ΝΒΑ με τις δέκα αναμετρήσεις να έχουν συνολικά 119.1 πόντους κατά μέσο όρο, κάτι που δεν είχε σημειωθεί ξανά στο παρελθόν.

Το 1569 δεν αποτελεί κάποια μακρινή ημερομηνία που στιγματίστηκε από οποιοδήποτε γεγονός, αλλά τις συνολικές φορές στην ιστορία της παρουσίας του ΝΒΑ που τα προγράμματα της αγωνιστικής δράσης περιείχαν τουλάχιστον 10 αναμετρήσεις. Παρόλα αυτά, καμία από τις παραπάνω δεν είχε κατορθώσει να καταγράψει αντίστοιχη επίδοση με αυτή που παρουσιάστηκε από τις ομάδες που «μάχονταν» τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/12- βράδυ Τετάρτης για τους Αμερικανούς) στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Βάσει, λοιπόν, των στατιστικών που έχει στο αρχείο του το ESPN, η δική τους... Τετάρτη (14/12) ήταν ιστορική! Ο λόγος; Ποτέ άλλοτε η Λίγκα δεν έχει δει υψηλότερο σκορ από αυτό που σημειώθηκε (119.1 πόντοι μέσο όρο) σε ημέρα που έπαιξαν τουλάχιστον 10 ομάδες. Τα δεδομένα έρχονται και επιβεβαιώνονται αν αναλογιστεί κανείς πως μόλις τρεις ομάδες έμειναν κάτω από τους 100 πόντους, με το Κλίπερς - Τίμπεργουλβς να λήγει 99-88 και τους Μάβερικς να πέφτουν... θύματα της άμυνας των Καβαλίερς για 90 πόντους στους δικούς τους 105.

Μεγαλύτερη παραγωγή εμφανίστηκε στην αναμέτρηση των Χόρνετς με τους Πίστονς που έπειτα από παράταση έφτασε σε σύνολο τους 275 πόντους, ενώ οι Γουίζαρντς με τους Νάγκετς ακολούθησαν σε σκορ (269). Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι ατομικές επιδόσεις ανά τους αγώνες.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν σχεδόν... άχαστος στις προσπάθειές του και σταμάτησε στους 43 πόντους με 17/20 σουτ, ενώ ο ΒανΒλιτ παρά την ήττα από τους Κινγκς, προσέφερε στην ομάδα του 39 πόντους. Και ποιος ξέρει που θα είχε φτάσει αυτό το ρεκόρ αν ο Στεφ Κάρι δεν είχε τραυματιστεί αποχωρώντας στην τρίτη περίοδο κόντρα στους Πέισερς έχοντας σκοράρει 38 πόντους. Με τον Ντέιμιαν Λίλαρντ να ολοκληρώνει τις... τρελές παραστάσεις με 37 πόντους.

