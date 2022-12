Το να πετάς την μπάλα στην κερκίδα σε πανηγυρισμούς δεν αποδείχθηκε καλή ιδέα για τον Τρέι Γιανγκ, που θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 25.000 δολαρίων.

Μετά τον Γκραντ Γουίλιαμς των Μπόστον Σέλτικς και ο Τρέι Γιανγκ δέχτηκε πρόστιμο για... ιπτάμενη μπάλα. Ο σούπερ σταρ των Χοκς πανηγύρισε το buzzer-beater του Γκρίφιν κόντρα στους Μπουλς, στέλνοντας μια μπάλα στις εξέδρες, κάτι που θα του κοστίσει 25.000 δολάρια, όπως αποφάσισε η λίγκα του ΝΒΑ.

Όπως φάνηκε βέβαια και από την αντίδρασή του, αυτό δεν ήταν κάτι που του άρεσε ιδιαίτερα, καθώς το έκανε πάνω στους ξέφρενους πανηγυρισμούς, ζητώντας... σαρκαστικά συγγνώμη από τους φίλους της Ατλάντα.

«Συγγνώμη από τους φίλους των Χοκς που είχαν την ευκαιρία να ακουμπήσουν την μπάλα η οποία έκρινε το παιχνίδι. Δεν ήξερα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορείς να πανηγυρίζεις πια» ήταν το tweet που έγραψε αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του και λίγο πριν οι Χοκς χωρίς αυτόν στο παρκέ, ηττηθούν από το Μέμφις.

Το tweet του Τρέι Γιανγκ

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂



Sorry to the hawks fan(s) who got a chance to touch the game winning ball.

Didn’t know I couldn’t do that.



Can’t Celebrate shit anymore🥱😴