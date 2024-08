Ο Ντομινίκ Γουίλκινς περηφανεύεται τον γιο του καθώς τον βλέπει να προσπαθεί να τον μιμείται στα εντυπωσιακά καρφώματα.

Τον χαρακτήρισαν «Human Highlight Film». Και όχι άδικα. Στο prime του, ο Ντόμινικ Γουίλκινς ήταν ένας από τους κορυφαίους dunkers στην ιστορία του NBA. Για πολλούς ήταν ο κορυφαίος.

Μάλιστα το ελληνικό μπάσκετ τον απόλαυσε στα μέσα της δεκαετίας του '90, όταν λίγο πριν από τη δύση της καριέρας του είχε φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού τον οποίο και οδήγησε έως την κατάκτηση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τον Απρίλιο του 1996 στο Παρίσι.

Στα 64 χρόνια του -πλέον- ο «Ζόιντ» αποτελεί τον αντιπρόεδρο των Ατλάντα Χοκς και παράλληλα καμαρώνει τον 18χρονο γιο του, Τζέικομπ Γουίλκινς να δίνει τις δικές του παραστάσεις! Μετά την αποφοίτησή του από το λύκειο «Grayson» όπου πρόσφερε πολλά εντυπωσιακά highlights, ετοιμάζεται να ακολουθήσει τα χνάρια του διάσημου πατέρα του και να φοιτήσει με τη σειρά στο «Georgia» απ' όπου μετακόμισε και ο Ντομινίκ για το NBA το καλοκαίρι του 1982.

Προς το παρόν προσφέρει εντυπωσιακά καρφώματα, κάτι που κάνει τον Ντομινίκ Γουίλκινς να φουσκώνει από περηφάνεια!

Dominique Wilkins’ son, Jacob, jumps just like his pops 😳 @iamjacobwilkins @BTHoopsNation pic.twitter.com/nLOdRNG0cr