O Ζακαρί Ρισασέ έχει μπροστά του τη rookie σεζόν ως νο.1 στο 2024 NBA Draft και εκείνο το παιχνίδι με τον Άρη στο Nick Galis Hall θα συνοδεύει πάντα το επόμενο μεγάλο prospect του γαλλικού μπάσκετ.

Το ματς του Άρη με την Μπουργκ το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιανουαρίου στο Nick Galis Hall δεν συνιστούσε σπουδαίο γεγονός για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, όμως πολλοί scouts από ομάδες του ΝΒΑ έκαναν το ταξίδι για τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρακολουθήσουν δια ζώσης τον Ζακαρί Ρισασέ, ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης στην πιο καυτή έδρα του EuroCup.

Ο 19χρονος, ύψους 2.06 περιφερειακός και γιος του παλαίμαχου Γάλλου του Ολυμπιακού, Στεφάν Ρισασέ που αγωνίστηκε στους Πειραιώτες τη διετία 2000-02, πραγματοποίησε σπουδαία χρονιά στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της EuroLeague Basketball, με αποτέλεσμα να νιώθει δικαιωμένος για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Βιλερμπάν για να βρεθεί στο EuroCup πριν από το 2024 NBA Draft.

Ο Ρισασέ μέτρησε πέρσι 11.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ, μια ασίστ και 0.8 κλεψίματα σε 23 αγώνες με τη Μπουργκ, φτάνοντας ως τους τελικούς του EuroCup όπου έχασε τον τίτλο από την Παρί, μαζί και τη δυνατότητα να παίξει στην επόμενη EuroLeague.

Ο νεαρός Γάλλος είναι ένα παιδί που οι scouts του NBA παρακολουθούσαν στενά την τελευταία πενταετία και τον περασμένο Ιούνιο βρέθηκε στο νο.1 του Draft ως πικ από τους Ατλάντα Χοκς, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον συμπατριώτη του, Βίκτορ Γουεμπανιάμα και δικαιολογώντας το τεράστιο hype γύρω από το όνομά του. Και όλα αυτά ενώ στην πρώτη 12άδα βρέθηκαν πέντε Ευρωπαίοι!

Η πορεία της Βιλερμπάν στη EuroLeague της σεζόν 2022/23 ήταν απογοητευτική, η γαλλική ομάδα βρέθηκε στην τελευταία θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-26 και ο πρόεδρος του οργανισμού, Τόνι Πάρκερ παραδέχθηκε ότι πρόθεσή του ήταν να στήσει την ομάδα γύρω από τρεις παίκτες. Τους έμπειρους Νάντο Ντε Κολό, Ζοφρί Λοβέρν και τον Ζακαρί Ρισασέ.

«Η σεζόν που έρχεται θα είναι η σημαντικότερη για τον Ρισασέ. Αυτός θα είναι η καρδιά της στρατηγικής μας! Μπορεί να γίνει το νούμερο 1 στο NBA Draft και θα τον πιέσουμε για να τα καταφέρει» είχε αναφέρει στις προγραμματικές δηλώσεις του ο βετεράνος NBAer για το επόμενο μεγάλο prospect του γαλλικού μπάσκετ.

Παρεμπιπτόντως ο Ζακαρί Ρισασέ εντάχθηκε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Βιλερμπάν το καλοκαίρι του 2020 και έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα την επόμενη χρονιά. Επίσης, είναι διεθνής με τις Εθνικές ομάδες U16, U17 και U19 της Γαλλίας, κατακτώντας μάλιστα το ασημένιο μετάλλιο στο Mundobasket U19 το 2023 και το χάλκινο μετάλλιο στο Mundobasket U17 το 2022.

Το καλοκαίρι του 2023 η Βιλερμπάν έχασε ακόμα ένα μεγάλο ταλέντο μέσα από τα χέρια της. Κι αν η υπόθεση του Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα τελείωνε έτσι κι αλλιώς γρήγορα λόγω της δεδομένης μετακίνησής του στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Σαν Αντόνιο Σπερς, εντούτοις η μετακίνηση του Ζακαρί Ρισασέ στην Μπουργκ ήταν εκτός πλάνων.

Σύμφωνα με το γαλλικό BeBasket, ο νεαρός περιφερειακός ήταν δυσαρεστημένος από τη συνεργασία του με τον άλλοτε προπονητή της Βιλερμπάν, Τι Τζέι Πάρκερ και πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τη Λυών, σημειώνοντας 2.9 πόντους και 1.7 ριμπάουντ σε 21 συμμετοχές στη EuroLeague τη διετία 2021-23, μένοντας στο παρκέ για 12:37 ανά αγώνα.

Εν τέλει, ο Ρισασέ πήρε τα ταλέντα του και εντάχθηκε στην Μπουργκ, συνδυάζοντας την πορεία της γαλλικής ομάδας ως τους τελικούς του EuroCup με την ανάδειξή του σε Rising Star της διοργάνωσης. Μάλιστα έγινε ο πρώτος Γάλλος που έφτασε σε αυτή τη διάκριση στα 15 χρόνια που απονέμεται το συγκεκριμένο βραβείο για τον καλύτερο νεαρό παίκτη του EuroCup.

Ο Ζακαρί Ρισασέ πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της φετινής σεζόν στο Αλεξάνδρειο, γεμίζοντας τη stat-line του με 20 πόντους, 4/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3/3 βολές, τρία ριμπάουντ και μια ασίστ στα 25 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 19 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης και οδηγώντας την Μπουργκ στη νίκη επί του Άρη με 68-76.

Ακολούθως, ο αναλυτής του NBA Draft στο ESPN, Τζόναθαν Γκιβόνι μοιράστηκε τις εντυπώσεις του στο Twitter από την εμφάνιση του νεαρού Γάλλου: «Εκπληκτικό παιχνίδι από το πιθανό νο.1, τον Ζακαρί Ρισασέ, σε μια δύσκολη νίκη στο EuroCup απέναντι στον Άρη. Πέτυχε 20 πόντους με 10 σουτ εντός πεδιάς και ελάχιστες ντρίμπλες. Έπαιξε δυνατή άμυνα και στηρίχτηκε στο ένστικτό του. Σπάνια και εντυπωσιακά προσόντα από έναν 18χρονο σε αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού».

Σε κάθε περίπτωση, ο Ρισασέ είναι σκηνή από τα… προσεχώς των Γάλλων και πλέον καλείται να δείξει την αξία του στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο.

Phenomenal game from potential No. 1 pick Zaccharie Risacher in a tough EuroCup win at Aris. 20 points on 10 FGAs with very few dribbles. Played strong D and made instinctual plays all game. Rare and impressive stuff from an 18-year old at this level of competition. pic.twitter.com/MjPuISuToI