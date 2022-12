Το όνομα του Μάικλ Τζόρνταν θα φέρει από εδώ και στο εξής το βραβείο του MVP στο ΝΒΑ.

Νέες αλλαγές στα βραβεία του ΝΒΑ με τον Μάικλ Τζόρνταν να εμφανίζεται πλέον δίπλα στο όνομα του MVP κάθε σεζόν. Όπως αποφάσισε η λίγκα, το βραβείο του MVP θα φέρει το όνομα του σπουδαίου Μάικλ Τζόρνταν ως μία ένδειξη αναγνώρισης του μεγαλείου του και των όσων προσέφερε στο άθλημα.

Ακόμα πέντε βραβεία όμως πήραν το όνομά τους από άλλους θρύλους του ΝΒΑ. Συγκεκριμένα θα συναντήσει κανείς μεταξύ άλλων τους Χακίμ Ολάζουον, Γουίλτ Τσάμπερλεϊν, Τζον Χάβλιτσεκ, Τζορτζ Μάικαν και Τζέρι Γουέστ.

Μάλιστα για τον τελευταίο ειδικά θεσπίστηκε ένας νέος τίτλος από τη φετινή σεζόν, αυτός του clutch παίκτη της χρονιάς.

MVP: Μάικλ Τζόρνταν

Καλύτερος αμυντικός: Χακίμ Ολάζουον

Καλύτερος ρούκι: Γουίλτ Τσάμπερλεϊν

Καλύτερος έκτος παίκτης: Τζον Χάβλιτσεκ

Πιο βελτιωμένος παίκτης: Τζορτζ Μάικαν

Clutch παίκτης της χρονιάς: Τζέρι Γουέστ

The NBA today unveiled six newly designed trophies named after NBA legends, which will be presented to the end-of-season Kia Performance Award winners. The lineup is headlined by The Michael Jordan Trophy, awarded to the Kia NBA MVP.



