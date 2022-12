O Έι Τζέι Γκρίφιν πέτυχε δεύτερο buzzer beater νίκης φέτος και βρέθηκε σε μια λίστα που υπάρχει μόνο ο σπουδαίος Τόνι Κούκοτς.

Φαίνεται πως αρχίζει να δικαιώνεται η επιλογή των Χοκς στο draft. Η Ατλάντα πήρε στο Νο.16 τον Έι Τζέι Γκρίφιν και εκείνος δείχνει... κρύο αίμα και δεν φοβάται στις κρίσιμες στιγμές.

Τα γεράκια ήταν πίσω με 121-122 κόντρα στους Μπουλς, είχαν επαναφορά, 0.5 για το τέλος. Και εκεί Έι Τζέι Γκρίφιν έπιασε τη μπάλα στον αέρα και με ένα φοβερό circus shot με την πλάτη γυρισμένη στο καλάθι, χάρισε στους Χοκς μια... ανέλπιστη νίκη με 123-122.

Μάλιστα αυτό δεν είναι το πρώτο νικητήριο buzzer beater του Γκρίφιν φέτος. To είχε ξανακάνει κόντρα στους Ράπτορς, όταν πήρε την πάσα του Γιανγκ και όντας ανενόχλητος κάτω από το καλάθι σκόραρε το lay up νίκης.

Πλέον μετά το σουτ νίκης κόντρα στους Μπουλς, έγινε ο δεύτερος rookie της ιστορίας με 2 τουλάχιστον νικητήρια buzzer beater μέσα σε μια σεζόν μετά τον Τόνι Κούκοτς που το είχε κάνει την αγωνιστική περίοδο 1993-94. Επίσης έχει τα 2 από τα συνολικά 6 νικητήρια buzzer beaters της σεζόν στο ΝΒΑ, ενώ είναι ο τρίτος νεότερος παίκτης της λίγκας.

Το μέλλον του ανήκει και οι συμπαίκτες τους τον εμπιστεύονται στα κρίσιμα. Έχει παίξει σε 23 ματς με τη φανέλα των Χοκς και μετρά 10 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο, υπογράφοντας τις νίκες με Μπουλς και Ράπτορς.

He's also only the 2nd rookie in NBA history with multiple game-winning buzzer-beaters in a season, along with Toni Kukoč in 1993-94. pic.twitter.com/RgZnhHNNj8