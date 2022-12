Ντόντσιτς για Χόλιντεϊ: «Είναι δύσκολο να παίζω εναντίον του, εκπλήσσομαι που δεν βγαίνει αμυντικός της χρονιάς» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς είχε φυλαγμένα μερικά πολύ κολακευτικά λόγια για τον Τζρου Χόλιντεϊ για τον οποίο δήλωσε πως εκπλήσσεται που δεν έχει λάβει το βραβείο καλύτερου αμυντικού.

Ο Τζρου Χόλιντεϊ είναι γνωστός στα... στενά της Λίγκας για την ικανότητά του στο αμυντικό μισό του παρκέ και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους γκαρντ στο είδος του. Φαίνεται, άλλωστε, μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του Λούκα Ντόντσιτς πως οι ικανότητές του αγγίζουν ακόμη και τα μεγαλύτερα επιθετικά ταλέντα του ΝΒΑ.

Ο Σλοβένος σταρ των Μάβερικς το βίωσε ξανά στο πρόσφατο ματς της ομάδας του με τους Μπακς στο Ντάλας, όπου το Μιλγουόκι επικράτησε στα σημεία, ενώ το τελευταίο σουτ του αγώνα πέρασε από τα χέρια του Ντόντσιτς σε άμυνα του Χόλιντεϊ χωρίς να βρει στόχο.

«Ο Τζρου είναι ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος αμυντικός για μένα. Νομίζω ότι δεν παίρνει πολλούς επαίνους για το πώς μπορεί να παίξει άμυνα. Οπότε για μένα, είναι πολύ δύσκολο να παίζω εναντίον του. Εκπλήσσομαι που δεν έχει πάρει ποτέ το βραβείο "Αμυντικός Παίκτης της Χρονιάς" (DPOY) ή κάτι τέτοιο» ήταν τα λόγια του παίκτη που ηγείται σε σκοράρισμα στη Λίγκα.

Μάλιστα, φρόντισε να εξηγήσει και τί συνέβη στο τελευταίο play της ομάδας του που δεν βγήκε το δικό του σουτ υπό καλές προϋποθέσεις... «Έκανα πιο γρήγορα την αλλαγή. Νομίζω ότι υπήρξε μια μικρή ασυνεννοησία με τους παίκτες. Ήθελα απλώς να... ξεφύγω για να μην έχω τον Τζρου πάνω μου».

Luka Doncic on the Bucks knowing what the Mavericks were running on the final play: "They pre-switched. I think there was a little miscommunication with the players. I just wanted him to slip, so I didn’t have Jrue on me."



(Clip below has the full play followed by his answer.) pic.twitter.com/z3fL6tZgfU