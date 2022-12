Ο Ντέμιαν Λίλαρντ ρωτήθηκε για τον ποιον παίκτη θα διάλεγε στο πλευρό του προκειμένου να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μιλώντας για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και το πώς εκείνος συμπληρώνει το παιχνίδι του.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ κάθισε στην καρέκλα του καλεσμένου στο GQ Sports και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Με ποιον τρόπο; Βάζοντας... σκέψεις για το δίδυμο πρωταθλητισμού που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αυτοί οι δύο ως συμπαίκτες!

«Αν έπρεπε να διαλέξεις έναν παίκτη που θα σε βοηθούσε να πάρεις πρωτάθλημα, ποιον θα επέλεγες;» ήταν η απλή και ταυτόχρονα σύνθετη ερώτηση που κλήθηκε να απαντήσει ο Λίλαρντ από σχόλιο ενός ακόλουθου.

«Θα διάλεγα τον Γιάννη» απάντησε εκείνος και θέλησε να εξηγήσει και τον λόγο. «Εννοώ.. Και μόνο από την κυριαρχία, ξέρετε! Κάποιον που θα πλησιάσει στο καλάθι, είναι καλός στο να φτιάχνει παιχνίδι, καλός αμυντικός, ανατρεπτικός και ο τρόπος που παίζει συμπληρώνει τον τρόπο που παίζω εγώ» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Λίλαρντ έχει εκφράσει και έχει αποδείξει πολλάκις την πίστη του στο Πόρτλαντ και δεν «απαιτεί» κάποιον άλλον σούπερ σταρ στο πλευρό του για να κυνηγήσει το δαχτυλίδι. Ωστόσο, αν του δινόταν αυτή η ευκαιρία, το Dame Time θα έμπαινε δίπλα στον τίτλο του Greek Freak. Οι δυο τους άλλωστε έχουν... δοκιμαστεί ως συμπαίκτες σε All Star Game.

Is a Dame-Giannis duo winning a championship? 👀



Watch @Dame_Lillard go undercover on the Internet for #GQActuallyMe: https://t.co/c45ON9KgJa pic.twitter.com/PFK9VMtEXX