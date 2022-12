Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον είναι ο πιο... καυτός playmaker του ΝΒΑ και το Gazzetta στέκεται στην απίθανη σεζόν του ηγέτη των Πέισερς.

Oι Πέισερς όταν είχαν φέρει με ανταλλαγή τον Χαλιμπέρτον στην Ιντιάνα για να στείλουν τον Σαμπόνις στο Σακραμέντο, ευελπιστούσαν πως ο ταλαντούχος point guard θα μετατραπεί σε κάτι σπούδαιο.

Και φέτος ο Ταϊρίς δικαιώνει απόλυτα τηνα ανταλλαγή εκείνη, τρελαίνοντας κόσμο με τον τρόπο που διαβάζει το ματς, την ικανότητα του στον δημιουργικό τομέα και την απίθανη μαεστρία που κατευθύνει τις επιθέσεις της Ιντιάνα. Το Gazzetta γράφει για απίθανο Χαλιμπέρτον που τρελαίνει την στατιστική τη φετινή σεζόν.

Tyrese Haliburton is the first player in @nba history with 40 assists and 0 turnovers in a three-game span. pic.twitter.com/0EO2ubH0Zb