Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον κάνει πράγματα και θάματα στην αναλογία ασίστ/λαθών τους τελευταίους μήνες, κάτι που φαίνεται από ένα ιδιαίτερο στατιστικό.

Είναι ο κορυφαίος πασέρ του ΝΒΑ φέτος με 11.1 ασίστ κατά μέσο όρο, κάνοντας αρκετές φάσεις να δείχνουν τόσο απλές. Οι συμπαίκτες του τον λατρεύουν γιατί τους δίνει έτοιμα καλάθια, ενώ διευθύνει μαεστρικά την επίθεση της Ιντιάνα. Ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις με τους Πέισερς και υπάρχει ένα στατιστικό που δείχνει την κλάση του.

Ο Χαλιμπέρτον έχει 3 ματς με 15+ ασίστ και 0 λάθη τα τελευταία πέντε χρόνια. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του ΝΒΑ μαζί επίσης έχουν τρία ματς με 15+ ασίστ και 0 λάθη την τελευταία πενταετία. Ασύλληπτος Χαλιμπέρτον.

Κόντρα στο Μπρούκλιν φέτος είχε 21 πόντους, 15 ασίστ και 0 λάθη. Κόντρα στο Ντιτρόιτ πέρυσι είχε 21 πόντους, 17 ασίστ και 0 λάθη. Και τέλος κόντρα στην πρώην ομάδα του, το Σακραμέντο είχε 13 πόντους, 15 ασίστ και 0 λάθη.

Most games with 15+ assists on 0 turnovers in the last 5 seasons:



3 — Tyrese Haliburton

3 — Rest of NBA combined pic.twitter.com/WrAsyOW1Ic