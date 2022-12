Οριστική είναι πλέον η ημερομηνία επιστροφής του Κρις Μίντλετον με τις τελευταίες πληροφορίες από τα αμερικανικά Μέσα να επιβεβαιώνουν πως γυρίζει στη δράση στο ματς με τους Λέικερς(03/12).

Η επιστροφή του Κρις Μίντλετον είναι γεγονός! Οι πρώτες δειλές πληροφορίες για το ποτε εκείνος θα γυρνούσε στο παρκέ βγήκαν το απόγευμα της Τετάρτης και πλέον επιβεβαιώνονται.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Μιλγουόκι Μπακς θα παραταχθούν κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς στο Fiserv Forum τα ξημερώματα του Σαββάτου (03/12) έχοντας στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μίνλτετον!

Ο ίδιος ετοιμάζεται να καταγράψει το ντεμπούτο του τη φετινή σεζόν μετά το διάστημα που χρειάστηκε για να αναρρώσει από την επέμβαση στον καρπό του.

ESPN Sources: Milwaukee Bucks All-Star forward Khris Middleton plans to make his season debut vs. the Los Angeles Lakers on Friday (ESPN, 7:30 PM ET). Middleton has been recovering from July surgery on his left wrist. The Bucks are 15-5, second in the East.