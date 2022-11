«Κοντά στην επιστροφή του ο Κρις Μίντλετον»

Η επιστροφή του Κρις Μίντλετον στη δράση μοιάζει πιο κοντά από ποτέ με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ακόμη και για το παιχνίδι με αντίπαλο τους Λέικερς (03/12).

Οι Μιλγουόκι Μπακς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν αναγκαστεί να πορευτούν στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν χωρίς τον Κρις Μίντλετον. Κάτι που φαίνεται να φτάνει στο τέλος του, με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες να κάνουν λόγο για άμεση επιστροφή του στην ενεργό δράση.

Ο Μίντλετον βρίσκεται στη διαδικασία της επιστροφής του, αφού δεν έχει καταγράψει επίσημη συμμετοχή την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, αναρρώνοντας από επέμβαση στο χέρι του. Μάλιστα, πρόσφατα μεταφέρθηκε στην θυγατρική ομάδα των Χερντ προκειμένου να ακολουθήσει το πρόγραμμα των προπονήσεων.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, ο έτερος All-Star των «ελαφιών» ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του ακόμη και στο ματς κόντρα στους Λέικερς τα ξημερώματα της 3ης Δεκεμβρίου στο Fiserv Forum.

Η δεύτερη πληροφορία που μεταφέρει, αφορά τον Τζέιμς Χάρντεν που επίσης πλησιάζει η ώρα που θα φορέσει ξανά τη φανέλα των Σίξερς.

Sources: Two notable injury updates:



- Bucks star Khris Middleton is nearing his season debut, potentially as soon as Friday vs. Lakers.

- 76ers star James Harden is targeting return on current three-game road trip, likely in Houston on Monday.