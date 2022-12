Ο Ντέβιν Μπούκερ έβαλε 51 στους Μπουλς για... πλάκα και το Gazzetta γράφει για τον ηγέτη του Φοίνιξ που γεννήθηκε για να σκοράρει.

Αναμφίβολα ο Ντέβιν Μπούκερ ανήκει στην αφρόκρεμα των σκόρερ του και το απέδειξε κόντρα στους Μπουλς. Ο ηγέτης των Σανς είχε 51 πόντους σε 3 δωδεκάλεπτα, 6 ασίστ, 20/25 σουτ και 6/7 τρίποντα σε μια απίθανη παράσταση, η οποία επέτρεψε στους ήλιους να νικήσουν με 132-113 τους ταύρους και να πάνε στο 15-6.

Το Gazzetta υποκλίνεται σε ένα παιδί που είναι... καλαθομηχανή και μπορεί για... πλάκα να βάλει 40 και 60 πόντους, θυμίζοντας και την τρελή 70άρα κόντρα στους Σέλτικς.

Devin Booker is the 2nd player over the last 25 years with 50 points and 80% shooting through the first 3 quarters of a game, joining James Harden on Nov. 5, 2017 against the Jazz. pic.twitter.com/RYkK1F17B0